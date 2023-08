Lo Sparviere, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 2015

Lo Sparviere - che deve il suo nome alla raffigurazione sul maestoso camino della casa padronale - nasce nel 1974 a Monticelli Brusati e fa parte del gruppo Gussalli Beretta, insieme a Fortemasso a Barolo, Castello di Radda nel Chianti Classico, Orlandi Contucci Ponno sulle Colline Teramane e Steinhaus in Alto Adige. In Franciacorta la proprietà può contare su 60 ettari totali (condotti a biologico dal 2013) di cui la metà coltivati a Chardonnay e Pinot Nero. Il Dosaggio Zero Riserva sosta sui lieviti per 72 mesi e l’annata 2015 ci regala note speziate e terrose al naso con lievi cenni di canfora, mentre in bocca sprigiona una crema fruttata e vivace, che sa di caramella alla mora e agrumi, con cristalli di sale.

(ns)

