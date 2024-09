Lo Sparviere, Docg Franciacorta Extra Brut Rosé Monique

Il Franciacorta Rosé Monique - Pinot Nero in purezza ottenuto dalle uve del Cru Sergnana posto a Provaglio d’Iseo - matura per 48 mesi sui suoi lieviti. Si presenta alla vista di un colore giallo paglierino dai brillanti riflessi dorati, attraversati da un ricco e continuo perlage. Al naso escono con buona intensità aromi di pesca, mandarino, sfoglia, burro, cedro, mandorla fresca e erbe aromatiche. In bocca il sorso è molto fragrante, dalla carbonica avvolgente e da una verve acida appuntita, che lo allunga verso un finale dinamico e dai ritorni agrumati, con tocchi di mandorla fresca. Il Rosè Monique è stato prodotto per festeggiare i cinquant’anni dalla fondazione della cantina, nata nel 1974, e per celebrare la figura della storica conduzione aziendale di Monique Poncelet. Oggi Lo Sparviere è la dependance franciacortina della famiglia Gussalli Beretta e conta su 30 ettari a vigneto, in biologico dal 2013, per una produzione di 120.000 bottiglie, distribuite su 8 etichette: Brut Satèn, Brut, Brut Millesimato, Brut Rosé, Extra Brut, Extra Brut Millesimato, Dosaggio Zero Riserva e Extra Brut Riserva.

