“Lo “spettro” dei dazi su vino e spirits ci preoccupa, potrebbero costare caro all’Italia”

La presidente di Federvini, Micaela Pallini: “l’Ue dia tempo all’amministrazione Usa di insediarsi pienamente, e poi si dialoghi su relazioni commerciali sane, non solo per i nostri prodotti. Se arrivassero davvero i dazi, sui vini e sugli spirits, rischiamo di perdere molto business. Lavoriamo perchè il Governo italiano, che ha un certo ascendente su quello americano, aiuti in Europa a trovare un nuovo equilibrio: gli Usa chiedono un riequilibro della bilancia commerciale, su un mix di tanti prodotti”.

