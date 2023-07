Raggiunti dal suono delle onde e del cicaleccio da spiaggia, coi piedi nella sabbia e la brezza salmastra ad alleviare il calore: sole, mare e... davanti, uno dopo l'altro, gli assaggi di pesce che Fabrizio Sacco cucina con la sua brigata a LOASI, ristorante e lido estivo a Silvi Marina - Teramo. La formazione è d'eccellenza: La Mantia, Niko Romito, Christian Puglisi hanno contribuito a concretizzare la passione di Sacco; cui si aggiunge il perfezionismo, la logica e la visualizzazione che ha acquisito nella sua via precedente, con la laurea in Ingegneria. Non fatevi scappare la seppiolina, lime e peperoncino o i moscardini alla puttanesca, o ancora l'impeccabile cartoccio di frittura. E accompagnateli con dell'acqua fresca e un bicchiere di vino, fra le etichetta che hanno in carta (alcune sono davvero imperdibili e accessibili). Se poi vi avanza spazio per un'ultima coccola, rivolgetevi a Maddalena Bosio: barlady che saprà crearvi un cocktail su misura, anche partendo da poche tracce.

(ns)

