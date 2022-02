Locanda Capolago - Colico (LC)

La battaglia cultural-culinaria in favore del pesce d’acqua dolce è ormai vinta da un pezzo, anche se qualcuno si attarda a storcere il naso. A battere le ultime perplessità ci pensa la Locanda Capolago, neo-inserita fra i ristoranti del Buon Ricordo, ottimo indirizzo sulle sponde del Lago di Como, in provincia di Lecco, per l’esattezza a Colico, là dove il lago va ormai terminando. Qui comanda lo chef veneziano Maurizio Lazzarin, che punta su una cucina a bassa temperatura che permette a ogni ingrediente di non stravolgere la sua identità. Piatto forte Riso e persico in un raviolo, servito con intingolo di olio del territorio lariano, bottarga di coregone e missoltino. Il ripieno del raviolo è appunto a base di pesce persico del luogo profumato alla maggiorana e ricotta di montagna, mentre il riso è un assaggio nascosto nella farina di riso miscelata con quella tradizionale e con uovo. Da non perdere nemmeno il filetto di salmerino, in padella al burro e salvia, essenziale quanto perfetto.

