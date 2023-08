Locanda Cipriani - Torcello (VE)

La Locanda Cipriani è uno dei locali più iconici della laguna, ed è stata fondata dallo stesso Bonifacio che ha dato il via all’Hotel Cioriani e al celebre Harry’s Bar. Nel corso della sua storia, che prende il via nel 1957, sono passati tra i suoi tavoli alcuni dei personaggi più noti in visita a Venezia, dai Capi di Stato ai Re, dagli attori ai cantanti più famosi fino ai miti dello sport di ogni nazionalità e disciplina: da Ernest Hemingway a Charlie Chaplin, da Paul Newman alla Famiglia Reale Inglese, solo per fare alcuni esempi. Tra i piatti proposti, all’insegna della classicità della cucina veneziana, ci sono le capesante gratinate al forno, le crocchette di baccalà mantecato con crema di pomodoro fresco e basilico, gli scampi e sarde in “saor” alla veneziana con uvetta e pinoli, la pasta e fagioli tiepida alla veneta con tagliatelle fresche fatte in casa, i tagliolini con seppie nere alla veneziana, la Grigliata mista di pesce alla Cipriani al profumo di erbe fini con le sue verdurine grigliate.

