Locanda Colla - San Bonifacio (VR)

Il ristorante Locanda Colla a San Bonifacio nel veronese offre una solida e convincente cucina preparata dallo chef Domenico Barbuto, che, insieme alla moglie Silvia De Marco, sono i titolari di questo locale. Entrambi veneti d’adozione, non lasciano di certo sullo sfondo le loro radici calabrasi e i piatti della Locanda Colla sono fedeli testimoni di questo legame, a partire dalla predilezione verso il pesce e verso il lato mediterraneo dei sapori della cucina. Ecco allora, per fare solo alcuni esempi, le code di gamberi al vapore con verdure alla Catalana e maionese all’olio extra vergine come antipasto, i saccottini di farina di farro ripieni di gamberi e calamaretti, su salsa di scampi, e la padellata di Scampi, gamberoni cozze e vongole con crostini di pane all’aglio. E per finire il tortino caldo e semifreddo al Gianduia.

LA TOP 5 DI "LOCANDA COLLA":

1. Pieropan, Soave Classico Calvarino 2021 - € 35,00

Il Soave per eccellenza nella sua declinazione forse più riuscita

2. Ca’ Rugate, Soave Classico Monte Fiorentine - € 30,00

Ormai un punto di riferimento nella produzione della denominazione bianchista del Veneto

3. Roccolo Grassi, Soave Broia 2021 - € 30,00

Da un’azienda a “trazione” rossista, un Soave capace di stare nel novero dei migliori

4. Giannitessari, Soave Classico Tenda Scalette 2022 - € 20,00

Soave di impostazione tutta votata alla fragranza e alla bevibilità

5. Anselmi, Veneto Bianco Capitel Croce 2022 - € 35,00

Bianco storico del veronese, di impostazione moderna e sempre ben eseguito

