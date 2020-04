via Avv. Giovanni Ottaviano, 13

La Locanda Don Serafino in Sicilia, ristorante una stella Michelin ospitato nelle grotte adiacenti la Chiesa dei Miracoli a Ibla - la parte più antica di Ragusa, è il regno dello chef Vincenzo Candiano, che declina i suoi piatti tra stagionalità, sperimentazione e audacia. Un percorso fatto dei sapori e dei ricordi della tradizione siciliana, con uso quasi esclusivo di materie prime dell’isola e del suo mare. Il risultato sono piatti territoriali per gusto ma contemporanei per estetica e concettualità. Dalla crudità dal mare, all’insalata tiepida di baccalà con topinambur e patate viola, olive e arancia; dagli spaghetti freschi neri con ricci, ricotta e seppia, ai ravioli di patate e funghi dell’isola con animelle di vitello, mazzancolle e rughetta dei campi; dall’ala di razza arrosto con topinambur, nocciole e tartufo ibleo, borragine croccante e bietola selvatica, al lombo d’agnello farcito con i ricordi di un viaggio a Istanbul, salsa alle prugne secche e frutta al piccante verde e aceto balsamico siciliano.

