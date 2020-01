Locanda Le Tre Rane

Le Tre Rane si trova all’interno di Poggio Casciano, l’elegante tenuta di Ruffino nel Chianti Classico. La sala si presenta frugale, in stile mezzadrile rimodernato con un tocco provenzale. In cucina, un “figlio della Sieve” come Stefano Frassineti, ricrea nei piatti, ricchi di toscanità, il legame con la casa madre di Ruffino, situata a pochi passi dalla locanda. Al centro dell’offerta gastronomica ci sono il rispetto per una tradizione gastronomica secolare e un meticoloso rispetto della stagionalità nei menù. All’estetica e alla geometria dei piatti sono preferiti l’abbondanza e il gusto deciso (“In questa casa non si bada alla forma, ma alla sostanza” direbbe Rambaldo Melandri nel film Amici Miei atto I). La carta dei vini è affidata a Ruffino, sia nelle etichette toscane, con una buona profondità di annate à rebours, che alle produzioni fuori regione. La sensazione è quella di stare seduti nella casa del fattore, mentre ci si gusta una Scottiglia, ad esempio. La storia nella semplicità, questa è la Toscana.

