Locanda Margon, una stella Michelin, il ristorante del Gruppo Lunelli immerso tra i vigneti di Ravina, è guidata dallo chef Edoardo Fumagalli, dall’approccio basato su tre punti fermi: ingredienti, tecnica e libertà di esecuzione. Il risultato è una cucina pulita e dalla semplice complessità, che non disdegna anche un percorso di ricerca sui prodotti trentini e sugli abbinamenti con le bollicine, in linea con il ruolo di Locanda Margon quale laboratorio per la creazione di ricette innovative da accompagnare ai Ferrari Trentodoc e non solo. Il ristorante costituisce anche una tappa importante del percorso del “Bello e del Buono”, il concept di ospitalità della famiglia Lunelli, che parte dalla visita alle Cantine Ferrari e prosegue, attraverso i vigneti, alla cinquecentesca Villa Margon, per terminare proprio alla Locanda.

I TOP 5 DI “LOCANDA MARGON”

1. Ferrari

TrentoDoc Riserva Lunelli 2009 - € 67,00

2. Pojer e Sandri

Cuvée '13/'14 - € 60,00

3. Moser

TrentoDoc Brut 51,151 - € 40,00

4. Letrari

TrentoDoc Brut Rosé Talento 2010 - € 90,00

5. San Leonardo

Vigneti delle Dolomiti San Leonardo 2011 - € 100,00

