Locanda Nonna Rosa - Somma Vesuviana (NA)

Il ristorante Nonna Rosa di Somma Vesuviana nasce dall’incontro tra lo chef Vincenzo Nocerino e sua moglie Maria Rosaria Truvolo, che, emigrata in Germania con la famiglia proprietaria di due ristoranti, tra i fornelli tedeschi si innamora dello chef conterraneo, tornando alle falde del Vesuvio per fondare Nonna Rosa insieme a suo marito. Oggi insieme al padre e alla madre lavora anche il figlio Alessio, in un locale capace di offrire piatti dalle materie prime inappuntabili e dall’equilibrato rapporto tra innovazione, introdotta dalle esperienze in vari ristoranti di Alessio, e tradizione, rappresentata dal suo rapporto privilegiato con il baccalà. Somma Vesuviana era, infatti, luogo storicamente rinomato per i suoi baccalajuoli e Nonna Rosa ha ridato vita alla cucina dell’entroterra vesuviano, molto legata a questo ingrediente. Ne è nato un menu in cui il baccalà è saldamente assoluto protagonista, con declinazioni invitanti e mai “noiose”, diventando un po’ il “marchio di fabbrica” de locale.

