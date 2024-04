Locanda Orologio - Brazzano (GO)

Brazzano di Cormòns (GO)

Città: Brazzano di Cormòns (GO)

via XXIV Maggio, 34

Indirizzo: via XXIV Maggio, 34

La Locanda Orologio di Brazzano di Cormòns nel Collio è animata dallo chef Marco Boccotti che propone piatti in cui l’asprezza delle montagne, la dolcezza delle colline, la luce della laguna e del mare, riportano gli echi di un Friuli Venezia-Giulia capace ad ogni stagione di regalare sapori autentici ed originali. Come nella scottona di manzo con dressing alle erbe, polvere d’olive, capperi fritti e uovo d’oro o nella “frittata del rè” - frittata di formaggio su letto di agretti, asparagi bianchi e verdi croccanti e polvere di terra, o nella “Isonzo marittima” - bigoli con le sarde, finocchietto, crumble di timo e aneto, o nelle tagliatelle agli asparagi, schiuma d’uovo e montasio con germogli di sclupit; o ancora nelle seppie in umido con polenta ai bisi e bisi, e infine nello stinco d’agnello con panur di erbe aromatiche, salsa di vino patate e taccole.

(fp)

I TOP 5 DI “LOCANDA OROLOGIO”

1. Venica & Venica, Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2023 - € 50,00

Una delle etichette che hanno fatto grande il Collio enoico

2. Borgo del Tiglio, Collio Friulano Riserva della Chiesa 2022 - € 120,00

Vino espressivo e dotato di stile ben profilato

3. Livio Felluga, Friuli Colli Orientali Bianco Illivio 2021 - € 45,00

Bianco intenso e ricco che esprime la cifra enoica friulana

4. Ronco dei Tassi, Venezia Giulia Malvasia Collezione di famiglia 2019 - € 55,00

Leggermente aromatico e speziato al naso e vino sapido e potente in bocca

5. Romeo Rossi, Sauvignon 2021 - € 30,00

Bianco macerato a freddo è intenso al naso quanto avvolgente al palato

Copyright © 2000/2024