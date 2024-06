Lodali, Docg Barbaresco Giacone Lorens 2020

Che aspetto hanno i sogni? Per Walter Lodali sono uguali alla nuova cantina, un sogno appena realizzato nella sua storica azienda di Treiso, in Langa. È stata inaugurata a maggio con una verticale di Barolo Bricco Ambrogio e Barbaresco Giacone Lorens, vino icona di Lodali e dedicato a papà. Walter è la terza generazione di vignaioli e grazie a tenacia, competenza ed entusiasmo contagioso, ha rilanciato questa piccola cantina, oggi una delle realtà emergenti delle Langhe. Fu il nonno Giovanni Lodali nel 1939 a iniziare a vinificare: il vino veniva servito ai clienti della sua trattoria a Treiso. Alla scomparsa di papà Lorenzo, a inizio Anni Ottanta, toccò a mamma Rita prendere in carico vigne e cantina. È tra le poche donne citate da Veronelli tra i vignaioli storici italiani. È mancata il 4 gennaio scorso ma in cantina ancora tutto profuma di lei. Dal 2005 è Walter, dopo un’esperienza nella ristorazione, a prendere le redini dell’azienda. Le uve per produrre il Barbaresco Lorens sono coltivate in vigneti di proprietà a Treiso nella Mga Giacone, rivendicata per la prima volta da Walter nel 2020. Di un bel rosso granato intenso, è un Barbaresco complesso ed elegante con un bel bouquet di prugna matura, di rosa e viola. Accompagna bene molti piatti della cucina piemontese, ideale con tajarin al tartufo o un secondo di carne. Per i più audaci consigliamo un piatto ricco di pesce, un caciucco o un fritto.

(Fiammetta Mussio)

