L’olio italiano al top in Europa con il siciliano Unico, e nel mondo con il Superbo del Lazio

Due oli extravergine d’oliva italiani sul tetto d’Europa e del mondo a conferma della qualità delle produzioni dello Stivale in questo settore. A stretto giro, nei giorni scorsi, sono stati assegnati i premi di due tra i concorsi internazionali più autorevoli e prestigiosi del comparto ed entrambi hanno premiato l’“oro verde” tricolore: il premio “Il Magnifico - Best European Extra Quality Olive Oil Award” 2026, edizione n. 14 a Firenze, conosciuto anche come gli “Oscar europei dell’olio” ha incoronato Unico, prodotto dall’azienda Miceli & Sensat (varietà Picual), un incontro tra cultura siciliana e spagnola, mentre il “Premio Internazionale Biol” 2026, edizione n. 31 a Bari, è stato vinto dall’olio Superbo dell’azienda Americo Quattrociocchi di Latina. Entrambi hanno avuto la meglio dopo il voto della rispettiva giuria che ha assaggiato 300 campioni nel caso del premio “Il Magnifico” e 507 prima di assegnare invece il “Biol” di quest’anno.

Tra gli altri premi degli “Oscar europei dell’olio” anche il “Masterpiece” 2026 , ovvero “il piccolo capolavoro” - il miglior campione di olio con una produzione inferiore ai 1.000 litri - che è andato per la seconda volta consecutiva al toscano Maurino della Società Agricola Fop, mentre il premio “Menvra d’Oro” (“Best of all Time” 2026), per l’azienda che ha ottenuto storicamente il maggior punteggio, è andato al pugliese Le Tre Colonne di Salvatore Stallone, con l’azienda, sempre pugliese, Sabino Leone (già “Magnifico” nel 2015) che ha vinto, invece, il premio “Azienda dell’anno” 2026, e con il cantautore toscano Marco Masini nominato “Personaggio dell’olio” 2026.

Per quanto riguarda, invece, il “Premio Biol”, a classificarsi al secondo posto è stato il Rincón De La Subbética (Dop Priego De Córdoba) dell’azienda spagnola Almazaras de la Subbética di Cordoba, mentre Jasa Prestige Cuvée dell’azienda slovena Jasa Prestige Cuvée si è posizionato al terzo posto. Riconoscimenti anche per il siciliano Giarì (Dop Valli Trapanesi) dell’Azienda Agricola Xiggiari di Francesca Triolo cui è andato il “Premio BiolPack”, assegnato non solo per l’estetica, ma anche per la capacità di comunicare i valori del biologico, al toscano Il Cianciallegra del Frantoio Franci che ha conquistato il “Premio BiolKids” assegnato dalla giuria di studenti dell’Istituto Imbriani-Balilla di Bari e, infine, con il pugliese Mimì Peranzana dell’Azienda Agricola Donato Conserva di Modugno che ha ottenuto il “Premio BiolMedia, assegnato da una giuria selezionata di giornalisti.

Focus - Gli “Oscar dell’olio: i premiati de “Il Magnifico” 2026

Magnifico 2026: Miceli & Sensat con Unico

Azienda dell’Anno 2026: Sabino Leone

Menvra d’Oro - The Icon: Le Tre Colonne di Salvatore Stallone

Masterpiece: Società Agricola Fop

Miglior Comunicazione Web: Palazzo di Varignana

Miglior Ospitalità: Tenute Librandi

Produttore Eroico: Giovanni Fabbri

Personaggio dell’Olio 2026: Marco Masini

Ambasciatori dell’Olio: Stefania Saccardi (presidente del Consiglio regionale della Toscana); Duccio Pistolesi (performer chef Acf Fiorentina); Eva Collini (fondatrice dell’oleoteca L’Evo di Eva a Torino); Alexander Stabel (responsabile acquisti di Alnatura)

La selezione “Collection” 2026

Palazzo di Varignana - Brisighella Dop (Emilia-Romagna)

Frantoio Franci - Delicate Maurino (Toscana)

Fonte di Foiano - Grand Cru (Toscana)

Decimi - Emozione (Umbria)

Viola - Colleruita Dop (Umbria)

Tommaso Masciantonio - Trappeto di Caprafico (Abruzzo)

Marina Palusci - Uomo di Ferro (Abruzzo)

Americo Quattrociocchi - Opera (Lazio)

Sabino Leone - Don Gioacchino (Puglia)

Donato Conserva - Mimì Premium Coratina (Puglia)

Tenute Librandi - Nocellara del Belice (Calabria)

Miceli & Sensat - Unico (Sicilia)

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