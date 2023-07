Lollobrigida: “a Vinitaly 2024 il vino con l’arte e la moda per promuovere il sistema Italia”

In grande ritardo, e con scadenze che metteranno alla prova le cantine nel bel mezzo della vendemmia, il decreto per la misura Promozione nei Paesi terzi dell’Ocm Vino, che mette sul piatto 100 milioni di euro l’anno per i prossimi quattro anni, ha una data di arrivo: il 21 luglio, come ha detto il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha spiegato i ritardi anche con la necessità di limare i rapporti tra Stato e Regioni, soprattutto sul sistema di controlli.

