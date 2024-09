Lollobrigida: “l’Italia lascia tutti stupiti: per quello che sappiamo fare e possiamo offrire”

Dal 26 al 28 settembre, sull’ isola di Ortigia a Siracusa, avrà luogo il G7 Agricoltura. In linea con il lavoro svolto nelle precedenti riunioni ministeriali del G7 Agricoltura, il focus sarà su resilienza e sostenibilità in agricoltura e sistemi alimentari. Ma ci sarà spazio anche per il vino nel “Divinazione Expo” , dove, come sottolineato oggi dal Ministro Lollobrigida, sarà ricostruita una “piccola Vinitaly”, con la partecipazione delle maggiori aziende vitivinicole italiane e con i vini di Sicilia, naturalmente, protagonisti.

