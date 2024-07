Louis Latour, Aoc Corton-Charlemagne Grand Cru 2022

Pochi (e facoltosi) degustatori avranno la fortuna di godersi una bottiglia di vino che ricorderanno a lungo: è il Corton-Charlemagne Grand Cru 2022, scelto dalla maison Louis Latour per comporre, assieme ad altri cinque vini dell’eccezionale annata del 2022, l’ultima edizione Caisse Ultime Six. Dopo le devastazioni della fillossera alla fine del XIX secolo, la maison borgognona decise di estirpare le viti morte di Aligoté e Pinot Noir per sostituirle con lo Chardonnay. Il vigneto di Corton Charlemagne si trova nella parte migliore della collina di Corton, dove l'esposizione a Sud-est offre alle viti un'insolazione ideale. Oggi, con 10,5 ettari, Louis Latour è il maggior proprietario di questo Grand Cru. Le uve vengono raccolte il più tardi possibile per garantire una maturazione ottimale. Il Corton-Charlemagne Grand Cru 2022 ha un colore giallo chiaro brillante, con un naso intenso di aromi tostati e floreali. Il palato è pieno e rotondo, con aromi di brioche e vaniglia. Il finale indugia su note di miele d’acacia. Prodotta in 250 esemplari - di cui quindici destinati al mercato italiano in esclusiva per Sarzi Amadè - la collezione di sei Grand Cru riunisce alcuni dei vini più rari, iconici e di valore e comprende anche lo Chevalier-Montrachet “Les Demoiselles”, il Montrachet Grand Cru, lo Château Corton Grancey, lo Chambertin Grand Cru “Cuvée Héritiers Latour” e il Romanée-Saint-Vivant Grand Cru “Les Quatre Journaux”.

Copyright © 2000/2024