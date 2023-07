Luca Cimarelli, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Selezione Cimarelli Riserva 2020

L’impresa agricola familiare Cimarelli è nata negli anni Cinquanta del secolo scorso. Ma è stato Luca Cimarelli che nel 2005 ha accelerato sulla parte vitivinicola dell’attività, anche se già dal 1993 la cantina imbottigliava. Dieci gli ettari a vigneto, per questa realtà artigianale, posti in Contrada San Francesco nei pressi di Staffolo e che ospitano ceppi anche di oltre 50 anni di età. Provengono proprio dal vigneto aziendale più vecchio (anno d’impianto 1970) le uve del Verdicchio Cimarelli Riserva. La versione 2020 profuma di fiori di acacia ed erbe officinali. In bocca, il sorso è sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale ben profilato che rimanda alla mandorla fresca.

(fp)

