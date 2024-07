Lucchetti, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Birbacciò 2023

L’azienda dei Lucchetti è un classico esempio di realtà mezzadrile che ha trovato nuova linfa con la coltivazione del vigneto e l’imbottigliamento di vini, fenomeno piuttosto diffuso nelle campagne marchigiane. Oggi conta su 30 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie, equamente distribuite tra Lacrima di Morro d’Alba e Verdiccio dei Castelli di Jesi, peraltro più recentemente inserito nel portafoglio etichette aziendale. Il Birbacciò 2023 ha profilo olfattivo fruttato con pera e susina in evidenza, accompagnato da cenni agrumati e di nocciola fresca. In bocca il sorso è deciso, robusto, di buona lunghezza e dalla netta sapidità.

(fp)

