Lugana, 10 anni di crescita ed un 2021 da record per il vino bianco del lago di Garda

A WineNews la visione di Ettore Nicoletto, alla guida del Consorzio del Lugana: “i risultati di oggi sono frutto di un lungo lavoro di Consorzio e produttori. La filiera è in equilibrio ed i valori vengono ridistribuiti tra le parti, anche grazie ad un posizionamento sul mercato importante per i nostri vini, il più alto in gdo, quasi 8 euro di prezzo medio a bottiglia. E anche in mercati importanti come la Germania siamo oltre la media”.

