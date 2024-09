Luigi Boveri, Doc Colli Tortonesi Barbera Poggio delle Amarene 2021

La suggestione comincia dal nome, “Poggio delle Amarene”, che ne preannuncia il colore rubino denso, il naso - che all’amarena combina spezie e note gradevolmente amare - e in bocca la consistenza, bella acidità e una certa ruvidità tannica che ne fa un vino perfetto per accompagnare cibi saporiti e anche grassi. Barbera in purezza, affina in bottiglia per 12 mesi dopo aver passato un anno in cemento che Luigi Boveri usa “per far respirare i rossi, in luogo dell’acciaio che tende a ridurli”, riservando legno e tempo ai rossi da evoluzione. Il nome viene dal vigneto, di suolo argilloso-calcareo, come per molti vini di Luigi, oltre trent’anni d’esperienza, coraggio e fatica per una famiglia del vino che, assieme ad altri produttori pionieri, ha fatto la storia dei Colli Tortonesi. Nei primi anni Novanta il “salto nel vuoto” con l’abbandono di un lavoro sicuro per dedicarsi all’azienda di famiglia di Costa Vescovato (provincia di Alessandria), specializzandola nella produzione vitivinicola. E con accanto sempre Germana - e oggi anche i figli - Luigi ne ha cambiato le sorti. “Da quegli anni è cominciata l’enologia che piace a me - racconta - Quella dei vignaioli. Non il vino del “contadino”, malfatto, non quello industriale. La nuova era del vino degli artigiani della terra”. Molte le etichette seguite alla prima del 1992 prodotte dalle uve di 28 ettari di vigna, di cui 18 a bacca rossa per 13 a Barbera.

(Clementina Palese)

