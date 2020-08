Lo Chef del Tonno con mille influenze dal Mediterraneo. Arredi minimal e un ambiente tranquillo caratterizzano il ristorante Luigi Pomata di Cagliari, tappa obbligatoria per chi vuole gustare una cucina radicata nel territorio, ma dai tratti eclettici. Il patron crede in una cucina di tradizione che varia in funzione delle stagioni, ma spesso rivisitata con tocchi cosmopoliti, influssi arabi e scorribande in Oriente. Certo nel suo menu il tonno di Carloforte è sempre protagonista, ma talvolta cede il passo ad altre forti personalità, così nella sua carta si può trovare una parte dedicata al crudo con una bella selezione di ostriche, per passare ai suoi indimenticabili spaghetti alla carbonara di mare e la zuppetta di pesce sfilettato con taboulè di cous cous e gamberi. Dopo aver girato l’Italia e il mondo Pomata è tornato nella sua Sardegna e in estate anima anche i locali stagionali della famiglia a Carloforte. A Cagliari ha aggiunto il Pomata Bistrot e spesso fornisce anche servizio di catering.

