Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Albarola Albarola 2018

Il piacere della scoperta amplificato dal gusto del coraggio. Il coraggio di chi - lavorando con acume e passione in una terra straordinariamente fascinosa, ma anche straordinariamente difficile e ultimamente minacciata da eventi di matrice umana e naturale non esattamente provvidi - continua a spingere su valori territoriali, recuperi, riscoperte, e finitura fine di cesello su quanto era già noto. Funziona così in casa Bosoni, maestri del Vermentino – apprezzatissimo e strapremiato - in quel di Luni, ma anche autori di rossi spiazzanti per bontà e valorizzatori (ecco la ri-scoperta) di un “piccolo” vitigno indigeno come l’Albarola. Cugina della Bianchetta genovese, ma con casa e carattere peculiare anzitutto nelle Cinque Terre, è uva mediterranea per eccellenza. Afflato marino palese, fiori spontanei e nuance delicate e “selvagge” insieme di macchia ne scandiscono il bouquet, fresco e intrigante, che poi si ribadisce fedelmente al gusto, ma amplificato da note gradevolissime d’olivo e da una spruzzata salina che ne allunga la beva e lo rende estremamente gastronomico. Inutile star troppo a pensar su ad eventuali abbinamenti. Tutto quel che di meglio e di più immediatamente edibile lo splendido mare di Liguria (e in generale il Nostrum) dà, è compagno ideale. Ma un calice di Albarola targate Lunae è anche un modo perfetto per lanciare un aperitivo che sappia di onde e di festa.

(Antonio Paolini)

