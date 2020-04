Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Bianco Fior di Luna 2017

Storica azienda ligure, la Cantina Lunae si trova a Ortonovo in provincia di La Spezia, in un territorio, i Colli di Luni, tra Liguria e Toscana settentrionale. Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare questa cantina, che oggi conta 80 ettari a vigneto per una produzione annua di 550.000 bottiglie. I vigneti si trovano in piccolissimi appezzamenti, non più ampi di 2 o 3 ettari, nei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra, con composizione dei terreni variabile. Un’azienda di stampo squisitamente familiare, con l’obbiettivo di valorizzare una zona che, benché la sua viticoltura abbia una storia lunga, solo nel recente passato ha dimostrato le sue potenzialità. La fama dell’azienda è, quasi inevitabilmente, tutta da ricondurre al Vermentino, anche se, a ben guardare, in zona ci sono altri vitigni, sempre a bacca bianca, non privi di buona personalità. È il caso dell’assemblaggio a base di Vermentino, Albarola e Greco che va a formare il Fior di Luna. La versione 2017 è bianco fragrante e caratteriale, vinificata ed affinata per 4 mesi in acciaio. Un vino immediato di beva assai agile, perfetta introduzione al mondo di Lunae e delle sue etichette di Levante. Di colore giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli, possiede profumi fini e delicati, da cui emergono note agrumate e floreali, soprattutto di biancospino e sambuco. In bocca è fresco, sapido e dal finale che ritorna su toni fruttati.

