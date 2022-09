Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Vermentino Etichetta Nera 2021

Le colline di Luni attraversano il confine fra la Liguria, con La Spezia, e la Toscana, con Massa-Carrara, e sono legate alla viticoltura dai tempi di Plinio il Vecchio (parliamo del 65 d. C.), anche grazie all'influenza congiunta del Tirreno e delle Alpi Apuane. La famiglia Bosoni sente questa responsabilità storica e se ne fa carico in tre modi: coltivando solamente vitigni autoctoni; custodendo la biodiversità con scelte agronomiche poco impattanti; sostenendo l'economia e la società locale, anche tramite i loro 100 conferitori storici, da cui comprano le uve dei circa 20 ettari di vigne che coltivano. Cantina Lunae ha poi 50 ettari a vigneto di proprietà, che si distribuiscono in 3 diverse zone altimetriche e geo-climatiche - scendendo dalla collina verso il mare - e che permettono di sperimentare non poco con le diverse anime del Vermentino, uva principe del territorio. Dal cru (Cavagino) al passito (Nektar), dall'espressione più fresca (Etichetta Bianca) a quella più longeva (Numero Chiuso), dalla prima etichetta ormai iconica (Etichetta Grigia) all'Etichetta Nera, frutto delle prime sperimentazioni con le uve migliori di ogni anno per testare la complessità del vitigno: la 2021 è floreale e appuntita, dal tocco gessoso; poi nettarina, vaniglia e fiori di rosmarino si diffondono morbidi nel sorso, marcatamente minerale, sviluppando uno spiccato carattere fresco di arancia e mandorla cruda in chiusura.

(ns)

