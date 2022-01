Lyle’s - Londra

“Take a walk on the wild side”. Il consiglio esce direttamente dalle casse, che sparano musica ad un volume inconsueto per un ristorante stellato. Anzi, per la cucina n. 33 della “50 Best Restaurants”: quella del “Lyle’s”. Locale è piacevolmente chiassoso, frequentatissimo dai giovani della City, accogliente ed essenziale, luminoso e dominato dal legno. Nella cucina, a vista, si muovono in armonia cinque cuochi, compreso chef James Lowe, allievo di Heston Blumenthal, che ha aperto il Lyle’s sette anni fa. Il menu cambia ogni giorno, pochi piatti, dettati dalla stagione e capaci di rappresentare al meglio la cucina britannica moderna. Le cozze, tutt’altro che banali, così come la rana pescatrice, sedano rapa e bergamotto, arrivano come tutto il pescato da filiera sostenibile. Anche la carta dei vini è numericamente limitata, ma divertente nella capacità di spaziare. Il dessert, la crostata di melassa con il gelato al latte di pecora, è la degna conclusione di un pranzo che non bada certo al colesterolo, ma al palato - assolutamente appagato e divertito - sì.

Copyright © 2000/2022