Maddalena Fossati: “tutti mangiano e tutti si sentono capaci di scriverne, ma la cucina è cultura”

“Tutti mangiano e tutti si sentono capaci di scriverne: in realtà è importantissimo guardare un piatto e conoscerne i riferimenti culturali. Perché la cucina è cultura e non possiamo raccontarla senza averne studiato il contesto. Non dico che dobbiamo essere studiosi, perché anche il linguaggio divulgativo è fondamentale, ma non dobbiamo dare per scontato che la conosciamo solo perché ci cibiamo tre volte al giorno”. Così, a WineNews, Maddalena Fossati, direttrice della storica rivista “La Cucina Italiana”, che ha lanciato l’idea della candidatura della cucina italiana all’Unesco.

