Made in Italy, verso il record dell’export a 50 miliardi di euro, e verso Cibus

A WineNews il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio: “l’agricoltura è molto importante perchè la materia prima di qualità è fondamentale, ma il valore aggiunto è nella trasformazione. Tante le sfide da affrontare, come il tema sostenibilità, che ha costi altissimi, o quelle sull’etichettatura e il Farm to Fork. Che affronteremo a Cibus (a Parma dal 31 agosto al 3 settembre), in presenza, con imprese e istituzioni”.

