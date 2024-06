Maio Restaurant & Rooftop - Roma

Così come il Maio Restaurant a Milano offre un esclusivo panorama con vista sul Duomo, il Maio Restaurant aperto dai fratelli Alessandro e Massimo Maio un anno fa nella Città Eterna, sul rooftop della Rinascente in via del Tritone, consente ai clienti di godere di uno spettacolare affaccio sul cuore di Roma. In questa suggestiva location, ideale anche per godersi l'aperitivo, si distinguono le proposte dell'executive chef Luca Seveso in un percorso gastronomico tra tradizione e contemporaneità, fondato sull'attenzione alle materie prime di qualità e alla stagionalità dei prodotti. Nel menu spiccano i risotti, piatto emblema di Maio, da scegliere nella tradizionale versione alla Milanese o in altre declinazioni creative. Molto attento ed efficiente il servizio ai tavoli, affidato alla supervisione del restaurant manager Cosimo Trinchera. La cantina Maio Restaurant conta numerose etichette di tutto il mondo, con un particolare occhio di riguardo alle eccellenze del made in Italy vitivinicolo.

Cristina Latessa

