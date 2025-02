Maison Anselmet, Doc Vallée d’Aoste Pinot Noir Tradition 2022

Nel 1585, un documento attesta per la prima volta un Anselmet impegnato nella viticoltura: da allora, la tradizione di famiglia non si è mai interrotta. La sua forma societaria attuale risale al 1978, per volontà di Renato Anselmet, padre di Giorgio: quest’ultimo, vignaiolo ed enologo, conduce oggi l’azienda insieme ai figli, continuando ad ampliare e selezionare vigneti, incrementando la produzione sia in termini qualitativi sia quantitativi. I terreni, distribuiti tra i 600 e i 900 metri s.l.m., variano per esposizione e pendenze, adattandosi a diverse forme di allevamento: dall’alberello per i suoli più aridi, al Guyot per le cultivar autoctone, fino al cordone speronato per i vitigni alloctoni. Molti appezzamenti, terrazzati con muretti in pietra a secco, non permettono l’uso di macchinari, richiedendo cura manuale costante. L’orografia della Valle d’Aosta, un clima secco con precipitazioni scarse e notevoli escursioni termiche dovute ai venti, conferiscono ai vini profumi e sapori peculiari. Tra le etichette di punta, spicca il Pinot Noir “Tradition”, un calice rubino-granato lucente con profumi di ciliegia e fragoline di bosco, humus e note mentolate, dal sorso fresco e pepato con tannini speziati. Coltivato a 800 m di altitudine su suoli morenici sabbiosi, con densità di 10.000 ceppi/ha e resa di 60 q/ha, è vinificato con il 20% di grappolo intero e affina per 10 mesi in barrique.

(Chiara Giovoni)

