Makorè - Ferrara

Non lasciatevi ingannare dal nome che deriva da un albero africano: Makorè è un ristorante di cucina italiana raffinata con stile minimal: pochi ingredienti nel piatto, sia nelle sue espressioni di mare (con pescato freschissimo, proveniente dalla pescheria a fianco della medesima proprietà che si serve soprattutto sui mercati di Chioggia e Porto Garibaldi) sia in quelle di terra. Il procedimento degli chef Denny Lodi Rizzini e Gianluca Grego è per sottrazione per arrivare a una sintesi gustativa di piatti della tradizione reinterpretati con accenti creativi in stile contemporaneo. Oltre al menù alla carta, Makoré offre due percorsi di degustazione, entrambi alla cieca. Tra i signature dishes segnaliamo la Canatella, un connubio tra due tipi di pasta - il cannellone e la tagliatella - ripiena di granchio blu. La sala e la cantina sono affidate a Isacco Giuliani. Nel centro di Ferrara, il ristorante è stato aperto nel 2015 da Federico Fugaroli, imprenditore con la passione per la buona tavola. Che ha approfittato della pausa “Covid” per rinnovare lo stile e alzare l’asticella.

