Malenchini, Docg Chianti Colli Fiorentini 2021

Il Chianti Colli Fiorentini 2021 di Malenchini, declina un’annata calda con garbo e finezza. I suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi, con tocchi di sottobosco e una bella nota di erbe di campo. In bocca, il sorso è delizioso, piacevolmente caldo all’attacco, si fa sapido e incalzante nel suo sviluppo, fino ad un finale che torna ancora fruttato. La cantina della famiglia Malenchini si trova nel contesto della bella villa medicea di Lilliano (di cui è proprietaria dalla metà dell’Ottocento), posta sulle colline che dominano Firenze, nei pressi di Bagno a Ripoli, dove sono allevati anche i 17 ettari di vigneto a biologico dell’azienda, che produce complessivamente 120.000 bottiglie. Oggi a guidarla c’è Diletta Malenchini, artefice di un percorso enoico convincente, dagli obbiettivi sempre più chiari, con il Sangiovese ormai diventato protagonista assoluto, accompagnato dal sempre più marcato utilizzo di vitigni complementari locali, come il Canaiolo, e con un progressivo abbandono dei legni piccoli per gli affinamenti a favore della tradizionale botte grande. Il risultato è una gamma di vini, dove non mancano anche etichette da vitigni internazionali, dalla nitida definizione stilistica, con la freschezza e l’equilibrio a rappresentarne i tratti salienti e con un sempre più accentuato avvicinamento alle etichette del vicinissimo Gallo Nero piuttosto che a quelle del Chianti generico.

(fp)

