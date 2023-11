Mandrarossa, Doc Sicilia Nero d'Avola Terre del Sommacco 2019

Mandrarossa è un brand di Cantina Settesoli, storica cooperativa vitivinicola menfitana. Nata nel 1958 oggi conta su 2000 soci e 6000 ettari di vigneto (di cui oltre mille condotti a biologico da 141 soci), che producono poco più di 19.500.000 di bottiglie per un fatturato di oltre 51.300.000 euro. I vitigni coltivati e le referenze prodotte sono molte, ovviamente, e possono contare su uve autoctone e internazionali (Grecanico, Zibibbo, Perricone, Merlot, Syrah, Chardonny, per citarne alcuni). Terre del Sommacco fa parte di un progetto di studio iniziato nel 2014 per individuare i vigneti più vocati alla coltivazione dei vitigni autoctoni della Sicilia. Partendo da Menfi (per poi arrivare fino all’Etna) si sono individuati suoli calcarei adatti ad esaltare in particolare il Grillo e il Nero d’Avola. Da qui sono nati i due vini di contrada: Bertolino Soprano e, appunto, Terre del Sommacco. Il Nero d’Avola che lo compone, proviene da vigneti di proprietà di un siciliano, il cui bisnonno aveva un ricordo privato legato al Risorgimento italiano, in particolare alla colonna del garibaldino Orsini, che fece parte della spedizione dei Mille. Terre del Sommacco vuole narrare questo fatto storico e lo fa, nella versione 2019, tramite un sorso ben bilanciato fra sapidità e freschezza e con una decisa aderenza saporita di erbe aromatiche e frutta rossa matura, già anticipati al naso insieme a profumi iodati e agrumati.

