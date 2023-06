Mandrarossa, Terre Siciliane Igt Sauvignon Blanc Urra di Mare 2022

L’Urra di Mare 2022 di Mandrarossa, ottenuto da Sauvignon in purezza e maturato in acciaio, ha colore giallo paglierino carico e brillante, profumi intensi con richiami agli agrumi e alla frutta bianca matura, con tocchi di erbe aromatiche. In bocca, il sorso è morbido e continuo, dallo sviluppo sapido e dal finale croccante, ancora agrumato e fruttato. Deve il suo particolare nome ai vigneti che lo originano, situati nell’omonima Contrada, nell’area compresa intorno al comune di Menfi, su suoli tendenzialmente argillosi ed esposti a sud e sud-ovest. Un vino che sembra fatto apposta per l’aperitivo, oppure abbinato ad antipasti o su piatti di pesce, anche ben elaborati.

