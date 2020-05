Manera, Docg Barbaresco 2017

L’Azienda Agricola Manera è situata in Frazione San Rocco Seno d’Elvio a pochi chilometri da Alba ed è costituita da quattro cascine storiche per un totale di 20 ettari coltivati a vigneto. È la tipica cantina langarola a conduzione familiare, con tradizioni artigianali consolidate che si tramandano di padre in figlio, come non è raro incontrare in questo areale. La coltivazione dei vigneti nella tenuta ha origine negli anni ’50 del secolo scorso, quando i fratelli Franco e Luciano Manera iniziarono con la sola produzione e vendita di uve. Dal 2005, con l’arrivo in azienda dei figli Gabriele Daniele e Carlo, è iniziata anche la produzione di vino e l’imbottigliamento, all’insegna di un mix che fonde tecniche tradizionali e moderne, con un portafoglio etichette articolato che comprende Langhe Favorita, Arneis, Nebbiolo, Dolcetto e Barbera d’Alba, Moscato d’Asti e Barbaresco, distribuite su una produzione media di 30.000 bottiglie annue. Il Barbaresco 2017, oggetto del nostro assaggio, declina un’annata che anche tra le colline di Langa non è stata esente da criticità. Elevato per 12 mesi in legno grande e per altri 12 mesi in barrique di secondo passaggio, mette in evidenza profumi che alternano ricordi di vaniglia e di nocciola a sensazioni di lampone e ciliegia. In bocca, il vino è succoso e denso, con uno sviluppo serrato e un finale avvolgente dai contorni leggermente speziati.

