“Mangiare sano non vuol dire punirsi, ma scegliere cibi e vini buoni, puliti e giusti. E belli”

Mangiare bene e bere responsabilmente non vuol dire “punirsi”, ma scegliere cibi sani, buoni, puliti e giusti, come sono le loro materie prime, perciò la metà del lavoro è fatta, no? Ed è anche bello. Seguire solo il “wellness” non è poi così gratificante: non è mica un caso che non sia mai stato tradotto in italiano, è contro la nostra natura”. Parole, a WineNews, dell’attrice, scrittrice e drammaturga Lella Costa, da Terra Madre, a Torino. “Grazie all’intelligenza di Slow Food la qualità del cibo, e della nostra vita, è migliorata”.

Copyright © 2000/2024