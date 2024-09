Marchese Antinori - Tenuta Montenisa, Docg Franciacorta Brut Rosé Marchese Antinori

Tenuta Montenisa si trova a Calino, pochi chilometri a sud del Lago d’Iseo , ed è una proprietà antica della famiglia nobile bresciana dei Conti Maggi. Dal 1999 i Marchesi Antinori ne gestiscono le proprietà viticole: fra i filari nel brolo, le vigne storiche e i nuovi impianti, sono 61 ettari piantati a Chardonnay, Pinot Nero e Bianco, che producono circa 350.000 bottiglie all’anno. Sei sono le etichette della Tenuta: fra i 3 non millesimati, questo rosato da Pinot Nero in purezza, di un rosa chiarissimo, che profuma di pompelmo e frutti di bosco bianchi; il sapore agrumato torna anche al sorso cremoso, sapido e leggermente dolce, che chiude soffermandosi su note di fiori di acacia e more.

