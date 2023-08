Marchese Antinori - Tenuta Montenisa, Docg Franciacorta Brut Rosé Marchese Antinori

Dal colore rosa tenue con riflessi leggermente ramati, il Franciacorta Rosé a marchio Antinori, al naso propone fiori e piccoli frutti rossi insieme a tocchi di nocciola tostata e lieviti. Al palato è fine, dal sorso cremoso e ben profilato, che termina in un finale agile e agrumato. Gli Antinori sono approdati in Franciacorta nel 1999, acquisendo la Tenuta Montenisa, di proprietà della famiglia Conti Maggi. Dopo una ristrutturazione complessiva dell’azienda operata immediatamente, oggi questa realtà è ormai consolidata, occupando una posizione significativa nel quadro produttivo della Franciacorta, e contando su 60 ettari a vigneto per una produzione di 400.000 bottiglie.

