Marchesi Alfieri, Docg Barbera d'Asti Superiore Alfiera 2017

Probabilmente una delle punte di diamante più splendenti tra le cantine produttrici di Barbera d’Asti, fin dai suoi esordi a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, l’azienda condotta da Mario Oliviero e dalle sorelle Emanuela, Antonella e Giovanna San Martino di San Germano, 21 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 130.000 bottiglie, si trova all’interno del settecentesco castello dei Marchesi Alfieri a San Martino Alfieri, vero e proprio capolavoro architettonico del Monferrato. Qui il Barbera astigiano trova una delle sue declinazioni più significative e coerenti con vini ben caratterizzati ed espressivi, capaci di cogliere con confortante continuità anche l’eccellenza assoluta. Senz’altro protagonista del portafoglio aziendale la Barbera d’Asti Alfiera, affinata in barrique per 18 mesi, vero e proprio vino bandiera di questa realtà. La versione 2017 offre profumi convincenti di piccoli frutti rossi maturi, pepe, cacao e china ad introdurre una progressione gustativa articolata e densa ma dall’estrazione tannica misurata, con finale persistente e ancora su toni fruttati e speziati.

