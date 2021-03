Marchesi Antinori, Docg Chianti Classico Péppoli 2019

Per la griffe fiorentina il Chianti Classico rappresenta la denominazione che profuma “di casa” e, specialmente nel recente passato, è tra le colline chiantigiane che la famiglia Antinori ha non solo materialmente costruito il suo futuro, con la cantina di Bargino, ma ha anche definito il suo baricentro nelle strategie in terra di Toscana. Ne è un simbolo, anche in termini numerici, stiamo parlando di un vino prodotto non in quantitativi confidenziali, il Chianti Classico Péppoli. La versione 2019, capace di cogliere i tratti salienti di un’annata che farà parlare di sé, profuma di frutti rossi e pepe, esibendo un palato tonico, succoso e dallo sviluppo dolce e garbato.

