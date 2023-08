Marchesi di Barolo, Doc Alba Picìt 2021

Picít è la più recente creazione di Marchesi di Barolo, fortemente voluta e portata avanti dall’enologo Davide Abbona, con l’intenzione di fondere sempre più tradizione e innovazione. Picít è un blend di uve Nebbiolo e Barbera ottenuto grazie al giusto equilibrio di maturazione delle stesse, raccolte e lavorate insieme in modo da amalgamare al meglio l’austerità del primo vitigno con la rotondità e l’esuberanza del secondo. Il risultato è un vino affascinante, di carattere ma allo stesso tempo piacevolissimo al palato. Un vino “irriverente” e dal futuro roseo, come promette l'etichetta in cui campeggia un coloratissimo principe bambino, simbolo di classe, allegria ed esuberanza. Il vino si presenta al bicchiere con un brillante colore rosso rubino, tendente al porpora. Al naso si palesano affascinanti sentori floreali, di violetta e rosa appassita, frutti rossi, mora, amarena, insieme a note mentolate, di china, pepe nero, chiodi di garofano e cuoio, per una complessità che sorprende via via che il naso si sofferma sul bicchiere. L’ingresso in bocca è fresco, con un tannino elegante e ben integrato. Al palato si apprezzano equilibrio e complessità, oltre ad un finale lungo, elegante, con note di cioccolato, liquirizia, ciliegia e, nuovamente, note mentolate che rendono piacevole il sorso, tanto da invitare nuovamente all’assaggio. Vino perfetto in abbinamento a primi di carne della tradizione piemontese.

(Paolo Lauria)

