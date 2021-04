Marchesi di Barolo, Docg Barolo del Comune di Barolo 2016

Nel solco della tradizione il Barolo del Comune di Barolo 2016 di Marchesi di Barolo, dai profumi floreali e balsamici a cui seguono decise note di cassis e prugna, poi erbe officinali. In bocca, il vino è ricco e godibile, dai tannini fitti e maturi e dal preciso ritorno del frutto per un appagante finale dove si fanno largo anche toni mentolati. La Marchesi di Barolo, in attività fin dall’Ottocento, è oggi una delle realtà più significative dell’intero areale langarolo e non solo ed è condotta dalla famiglia Abbona, che ne porta avanti la nobile eredità. 200 sono gli ettari vitati, anche su siti del Roero e del Monferrato, per una produzione di 1.500.000 bottiglie.

