Marchesi Incisa della Rocchetta, Docg Barbera d'Asti Superiore Sant'Emiliano 2017

Affinata per 18 mesi in barrique, la Barbera Sant’Emiliano 2017 possiede profumi di piccoli frutti rossi maturi, fiori, tabacco e liquirizia. In bocca, il vino è potente e persistente, con sorso succoso e ampio e finale avvolgente e ancora riccamente fruttato. Quando, Mario Incisa della Rocchetta sposa Clarice della Gherardesca (che ebbe in dote la Tenuta San Guido), lasciando il Piemonte per Bolgheri, l’azienda di Rocchetta Tanaro fu gestita dal fratello Oddone e dai suoi figli. Negli anni Novanta del secolo scorso, Barbara dei Marchesi Incisa della Rocchetta eredita e compra proprietà e vigne e, dal 2018, i figli, Filiberto e Francesca, continuano nella produzione di vini.

