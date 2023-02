Marco de Bartoli, Docg Passito di Pantelleria Bukkuram Sole d'Agosto 2017

Ci sono vini che bastano a sé. O meglio, vini che danno talmente tanta soddisfazione e hanno talmente tanto da raccontare, da non aver necessariamente bisogno di essere accompagnati. Né da cibo, né da musica, né da chiacchiere. Forse solo da un tramonto; o un gatto in grembo, a patto che faccia fusa garbate. Il Bukkuram Sole d’Agosto - nomen omen - rientra in questa categoria. E non per arroganza o supponenza - come del resto nessuno dei vini di Marco de Bartoli, tutti distillati di piacere gentile: semplicemente chiede attenzione e tempo per farci diventare sensi; per ben disporci a percepire le scintille gustative e il caleidoscopio di aromi che ci concede ad ogni sorso. Certamente albicocca e cedro candito, come pure datteri, fichi e melone. Poi si intrufola il finocchietto e la nepitella, la mentuccia, i capperi essiccati e il fior di sale; un accenno di iodio e salamoia, di liquirizia selvatica e di zenzero; infine (si fa per dire) fiori di lavanda e ginestra. C’è dolcezza e morbidezza, ma entrambe contenute e affrancate da sapidità balsamica e da freschezza che affiora laterale, con un lieve inchino ammadorlato finale. Chiudendo gli occhi è davvero facile immaginare il contesto in cui crescono le vecchie viti di Zibibbo a contrada Bukkuram, allevate ad alberello pantesco sul suolo vulcanico di Pantelleria: fazzoletto di terra tanto vocato da essere chiamato persino dagli arabi “padre della vigna”.

(ns)

