Marco Felluga, Doc Collio Bianco Molamatta 2017

Il legame della famiglia Felluga con il vino friulano ha radici profonde e consolidate. Marco Felluga fonda la sua azienda nel 1956 ed oggi a guidarla c’è il figlio Roberto, che ne gestisce i 100 ettari vitati per una produzione di 600.000 bottiglie annue. Il Collio Bianco Molamatta, blend a base di Pinot Bianco, Friulano e Ribolla Gialla, affinato per 12 mesi parte in acciaio e parte in barrique, rappresenta bene la cifra stilistica aziendale. La versione 2017 profuma di frutta esotica, agrumi e gelsomino su fondo di vaniglia. In bocca, l’attacco è morbido, cremoso e tendenzialmente avvolgente, con la vena sapida a fare da giusto contrappunto al suo corpo pieno.

Copyright © 2000/2020