Marco Mosconi, Doc Soave Paradiso 2019

La piccola azienda di Marco Mosconi, 10 ettari a vigneto per una produzione complessiva annua di 25.000 bottiglie, è impegnata sia nella produzione di rossi della Valpolicella che di bianchi del Soave. Da quest’ultimo areale proviene il vino oggetto del nostro assaggio, che emerge per particolari doti di agilità e freschezza. Marco Mosconi ha saputo dare un’interpretazione del Soave particolarmente interessante e dotata di un carattere preciso e già ben leggibili. Lo stile prevede vinificazioni spontanee in cemento, dove il vino, nel caso del Soave, sosta successivamente ad affinare sulle fecce, mentre in vigna le pratiche sono quelle del biologico, supportate da alcune operazioni biodinamiche e, soprattutto, partendo da un approccio fitoterapico, dove la vite viene naturalmente indotta a rafforzare il suo sistema immunitario e l’uso di rame e zolfo è ridotto all’osso. Il Soave Paradiso 2019 possiede naso che sa di albicocca, pesca e agrumi, con cenni di erbe aromatiche e pietra focaia a rifinitura In bocca, il vino è fragrante, scorrevole, sapido e scattante, con il sorso a riproporre il frutto.

