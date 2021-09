Marco Mosconi, Doc Soave Paradiso 2020

La piccola azienda di Marco Mosconi, 10 ettari a vigneto a biologico per una produzione di 25.000 bottiglie, ha gli stilemi della realtà produttiva artigianale, condotta con rigore e passione, ed è impegnata sia nella produzione di rossi della Valpolicella che di bianchi del Soave. Da quest’ultimo areale proviene il vino oggetto del nostro assaggio, che emerge per particolari doti di agilità e freschezza. Il Paradiso 2020, affinato in cemento, possiede naso dai profumi di albicocca, pesca e agrumi, con cenni di erbe aromatiche e pietra focaia a rifinitura. In bocca, il vino è fragrante, scorrevole, tendenzialmente sapido e scattante, con il sorso a riproporre il frutto anche nel finale.

Copyright © 2000/2021