Ha da poco riaperto i battenti (21 novembre) il Marennà, una stella Michelin dal 2009, il ristorante che si trova nella cantina irpina di Feudi di San Gregorio e voluto dalla famiglia Capaldo per rendere il vino assoluto protagonista del racconto aziendale. Nuovo anche lo chef, Roberto Allocca, attentissimo alla scelta delle materie prime, partendo dall’orto biologico, recuperando e sperimentando tipologie di coltivazioni antiche, per passare alla selezione delle altre materie prime di altissima qualità, come i formaggi Carmasciando prodotti in alta Irpinia o le collaborazioni con produttori locali con i quali viene percorso un cammino di ricerca congiunto. Nel nuovo Marennà gli spazi sono stati riprogettati per dare centralità al vino e per offrire diverse proposte eno-gastronomiche. Si passerà dal menu degustazione a quello à la carte, dagli eventi per gli amanti dei formati speciali e delle verticali fino all'aperitivo al bancone con degustazioni di vino o cocktail accompagnato dalle proposte estemporanee della cucina.

