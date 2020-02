Marisa Cuomo, Doc Costa D'Amalfi Ravello Bianco 2018

La Costiera Amalfitana, almeno dal suo lato enoico, ha raggiunto la ribalta mondiale grazie a questa azienda. Siamo a Furore, sul golfo di Salerno, le vigne sono piantate nelle colline che degradano verso le scogliere sul mare, in piccoli terrazzamenti e sono una delle rappresentazioni più plastiche della cosiddetta "viticoltura eroica". Era il 1980, quando Andrea Ferraioli regala come dono di nozze alla sua futura sposa Marisa Cuomo piccole vigne, di età media di ottanta anni, tutte a piede franco, ereditate dal padre. Nacque così la cantina Marisa Cuomo. Allevando i vitigni tipici della zona (Fenile, Piedirosso, Ginestra, Pepella, Ripolo, Sciascinoso, Tintore e Tronto), su suoli altamente calcarei, la cantina amalfitana produce vini dalla cifra stilistica sincera e inconfondibile. Se a decretarne il successo è stato soprattutto il Furore bianco, sottolineando l’anima, ci pare, decisamente bianchista dell’azienda, non vanno sottovalutati anche gli altri bianchi aziendali. È il caso del Ravello Bianco 2018, da uve Biancolella e Falanghina, affinato per 4 mesi in acciaio. Alla vista è di un bel giallo paglierino, con lievi accenni dorati. Al naso si susseguono gelsomino, iris e giglio, per poi virare su pesca, more e agrumi. Il sorso è giocato su un bel bilanciamento tra componenti morbide e cremose, e parti sapide, e fresche. Chiude con un finale che ricorda le erbe aromatiche.

