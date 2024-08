Marisa Fumagalli: “con leggerezza, metto alla berlina gli oggetti in tavola: belli ma impossibili”

Posate d’autore e via la tovaglia: il design adombra l’usabilità. Ne parla a WineNews e nel suo ultimo libro la storica firma del “Corriere della Sera”. Le riflessioni dell’esperta di enogastronomia, che, per il suo nuovo libro, ha scelto un titolo ironico, “Te lo do io il design. Storie di evitabile follia”, per Rubettino editore. Basandosi sulle sue personali esperienze, ma anche su quelle di personaggi famosi ed esperti, traccia un divertente elenco di oggetti, arredi e trend per i quali il nome dell’estetica si è abdicato alla funzionalità. Ma, insieme, abbiamo tracciato anche lo stato dell’arte della comunicazione enogastronomica in Italia.

Copyright © 2000/2024